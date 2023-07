Facebook ist noch lange nicht tot

Ich muss gestehen: In meinem Umfeld ist Facebook komplett tot. Es gibt noch ein paar Menschen, die Gruppen nutzen, aber meine Timeline ist leer. Hier und da gibt es ein paar Reposts von vermissten Tieren und der ein oder andere ist mittlerweile aktiv mit Verschwörungstheorien unterwegs, aber Qualität gibt es dort nicht mehr.

In meiner kleinen Blase hat man also den Eindruck, dass Facebook nicht mehr existiert und am Aussterben ist. Doch das Gegenteil ist der Fall, denn nach dem Meilenstein von 2 Milliarden täglich aktiven Nutzern im Februar, hat Facebook einen neuen Rekord im letzten Quartal aufgestellt: 3 Milliarden aktive Nutzer pro Monat.

Fast die Hälfte der Welt nutzt Meta

Die Zahl der täglich aktiven Nutzer wächst und fast die Hälfte der Menschen auf der Welt (3,88 Milliarden) nutzt einen Dienst (Facebook, WhatsApp, Instagram) von Meta. Die Reels sind mittlerweile übrigens auch beliebt, über alle Dienste hinweg erreicht man 200 Milliarden Aufrufe am Tag. Und das neue Threads läuft auch gut.

Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, denn in vielen Umfragen verliert Facebook vor allem bei jüngeren Menschen an Bedeutung. Doch der Fokus liegt auch nicht mehr auf dieser Zielgruppe, bei Meta versucht man es über Märkte, in denen man noch wachsen kann, wie Indien oder Afrika. Und wie man sieht, geht der Plan auf.

