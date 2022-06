Facebook pausiert Projekt für Smartwatch mit Kameras

Facebook hat in den letzten Jahren an mehreren Wearables gearbeitet und arbeitet laut Bloomberg weiterhin an einigen Projekten. Eines davon hat man jetzt aber auf Eis gelegt, nämlich eine Smartwatch mit zwei Kameras. Sie sollte 2023 kommen.

Ende 2021 machte ein Bild der Smartwatch von Facebook die Runde, doch nicht nur wir und andere Medien hatten bei einer Smartwatch mit Kamera von Facebook so unsere Bedenken, auch Facebook hatte sie und daher liegt das Projekt still.

Der Grund liegt aber nicht nur bei den Bedenken der Privatsphäre, sondern auch einem Umdenken. Der Fokus rückt noch mehr auf das Metaverse und daher will man eher Wearables entwickeln, die zum Beispiel eure Gesten tracken können.

Ich behaupte mal, dass Facebook mit so einer Smartwatch auch nicht besonders erfolgreich wäre. Der Markt ist zwar mittlerweile recht groß, aber watchOS und Wear OS dominieren den Markt und darüber hinaus gibt es schon viele Alternativen.

