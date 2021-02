Marvel Studios: Wakanda kommt als Serie bei Disney+

Disney baut das Angebot an Marvel-Serien für Disney+ weiter aus und hat nun auch eine Serie rund um Wakanda geplant. Der Ort wird sicher allen ein Begriff sein, die Black Panther gesehen haben. Der Marvel-Film wurde von Ryan Coogler umgesetzt und der wird auch für die kommende Marvel-Serie verantwortlich sein.

Aktuell wird Black Panther 2 geplant und danach wird der Fokus auf Serien für Disney+ liegen. Ryan Coogler spricht bei Deadline von der Mehrzahl, es sind also mehrere Serien geplant, die im Marvel Cinematic Universe (MCU) stattfinden werden.

Details bezüglich Wakanda (oder den anderen Projekten) gibt es noch nicht, aber die Black Panther-Reihe wurde bisher nur oberflächlich in einem Film thematisiert, da gibt es noch sehr viel Potenzial. Black Panther selbst wird aber vermutlich keine Rolle in der Marvel-Serie spielen, der Name deutet auf einen anderen Fokus hin.

