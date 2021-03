Falcon and the Winter Soldier: Marvel-Serie legt Rekord bei Disney+ hin

Seit Freitag läuft die zweite Marvel-Serie bei Disney+, welche von den Marvel Studios produziert wurde. WandaVision machte den Anfang, dann gab es eine Woche keine neuen Marvel-Inhalte und nun läuft Falcon and the Winter Soldier.

Zahlen wollte Disney zwar keine nennen, doch die neue Marvel-Serie stellte einen Rekord auf: Es ist die am meisten geschaute Premiere eine Serie bei Disney+ am ersten Wochenende. Wobei bisher kaum hochkarätige Serien gestartet sind.

Doch das mit den Marvel-Inhalten scheint ein guter Weg für Disney+ zu sein, daher ist man bereits an neuen Inhalten dran. Und nach Falcon and the Winter Soldier ist mit Loki ab Juni bereits die dritte Marvel-Serie exklusiv bei Disney+ zu sehen.

PS: Man benötigt ein Abo bei Disney+, um die Marvel-Serien sehen zu können.

