Fehlende Folgen? Nur ein Bug bei Disney+

In den letzten Tagen machten Meldungen über fehlende Folgen von Serien bei Disney+ die Runde und da auch Serien wie Agent Carter dabei sind, die mal zu Netflix gehört haben, wurde hier und da über Lizenzprobleme spekuliert.

Allerdings hat Disney gegenüber Deadline bestätigt, dass es nur ein Bug ist und man gerade daran arbeitet. In den kommenden Stunden sollten alle Folgen wieder verfügbar sein. Komplett neue Serien sind davon aber bisher nicht betroffen.

Falls ihr also gerade eine Serie streamt und feststellt (oder am gestrigen Abend festgestellt habt), dass da Episoden fehlen, dann wundert euch nicht. Disney will den Bug lösen und das sollte auch noch im Laufe des Tages möglich sein.

