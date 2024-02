Fernsehen über Internet: waipu.tv Perfect Plus zum Sparpreis

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv bietet ab sofort einen neuen Deal an. Damit spart über zwei Jahre im Paket waipu.tv Perfect Plus immerhin 72 Euro.

Fernsehen über das Internet liegt im Trend und waipu.tv hat sich hier in den letzten Jahren als starker Player im Markt etabliert. Doch die Konkurrenz schläft nicht, und so kommt es, dass waipu.tv regelmäßig durch verschiedene Rabattaktionen auffällt. Jetzt ist es wieder so weit, denn das Paket waipu.tv Perfect Plus ist ab heute und nur für kurze Zeit zum Sparpreis zu bekommen. Die Details:

waipu.tv Perfect Plus – (über 246 Sender in HD, 30.000 Inhalte, 4 Geräte)

24 Monate Laufzeit

Nur 9,99 Euro im Monat (statt 12,99 Euro)

im Monat (statt 12,99 Euro) Ab dem 25. Monat 12,99 Euro pro Monat, monatlich kündbar

Es handelt sich hierbei also um ein Angebot für Kunden, die langfristig einen netten Deal bei waipu.tv haben wollen und so 24 Monate lang 3 Euro pro Monat sparen können (in Summe 72 Euro über die Laufzeit).

waipu.tv Perfect Plus mit 246 HD-Sendern

Das Perfect Plus-Paket von waipu.tv vereint Free-TV, Pay-TV und Videos auf Abruf. Es beinhaltet 261 TV-Sender in HD, davon 246 in HD-Qualität, 67 Pay-TV-Sender und über 30.000 Inhalten auf Abruf. Allen Perfect Plus-Kunden stehen die bekannten Komfort-Funktionen wie beispielsweise Aufnahmespeicher (100 Stunden), eine Kindersicherung oder Pause und Restart zur Verfügung. Obendrein ist die Nutzung auf bis zu vier Geräten inklusive.

Zum waipu.tv Streaming-Deal →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

