FIAT beendet Produktion grauer Autos

FIAT vereint Marketing sowie eine Richtungsentscheidung und gibt bekannt: Ab sofort produziert FIAT keine grauen Autos mehr.

Die Entscheidung wurde laut Unternehmensangaben getroffen, „um die Bedeutung von Farben im Leben zu unterstreichen, die italienische Lebensart zu verkörpern und den Wert des New Dolce Vita der Marke zu bekräftigen“. Okay, das war jetzt der Punkt mit dem Marketing. Im Kern soll die neue Farbstrategie wohl vor allem zu einem höheren Wiedererkennungswert der Marke führen.

In dem Video zur Entscheidung „No More Grey“ taucht FIAT-CEO Olivier Francois an Bord des neuen Fiat 600 in Farbe ein.

Die aktuelle Modellpalette von FIAT stellt 21 Farbtönen zur Wahl. Unter den neun Uni- und zwölf Metallicfarben finden sich unter anderem Sicilia Orange, Paprika Orange, Passione Rot, Blu Dipinto Blau, Italia Blau, Venezia Blau, Oceano Blau, Celestial Blau, Rugiada Grün, Foresta Grün, Rose Gold, Cinema schwarz und Gelato Weiß.

