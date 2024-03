FiiO will Liebhaber von Musik-Kassetten für sich gewinnen

Was heutzutage als Musik-Streamingdienst wie Spotify, Deezer oder YouTube Music zur Normalität Millionen von Personen gehört, sah in den 80er und 90er Jahren noch ganz anders aus. War damals der Walkman von Sony beziehungsweise allgemein der Kassettenspieler das Synonym für die Musikszene, will nun der chinesische Hersteller FiiO mit demCP13 diese technische Vergangenheit wieder aufleben lassen.

FiiO CP13: Der Kassettenabspieler ist in der Neuzeit angekommen

Der CP13 ist nämlich ein tragbarer Kassettenabspieler, der sehr stark an ältere Modelle der Walkman-Reihe erinnert. Mit Abmessungen von 120 x 88,3 x 31,8 mm ist er sehr kompakt, wiegt ca. 310 Gramm und unterstützt alle Kassettentypen I bis IV. Hervorzuheben ist nach Angaben des Herstellers die hochwertige Verarbeitung des Aluminiumgehäuses.

Ein Akku mit einer Kapazität von 1.800 mAh, der über einen USB-C-Anschluss aufgeladen werden kann, ist für eine Betriebsdauer von ca. 13 Stunden ausgelegt. Auf den Einbau einer Bluetooth-Schnittstelle wurde jedoch bewusst verzichtet, da Bluetooth – nach Aussage des Herstellers – nicht mehr dem Zeitgeist der Kassetten-Ära entsprechen würde.

Da ich selbst noch ein paar alte Musikkassetten im Keller habe, habe ich, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, wirklich mit dem Gedanken gespielt, mir den FiiO CP 13 zuzulegen. Denn seien wir doch mal ehrlich: Kein Spotify und kein anderer Musik-Streaming-Dienst wird jemals das Gefühl ersetzen können, das eine Musikkassette mit sich bringt.

Das Gerät klingt recht solide und vielversprechend und ist mit einem Preis von 119,00 bzw. 129,00 Euro meiner Meinung nach noch erschwinglich. Der FiiO CP13 ist ab sofort in den beiden Farbkombinationen Himmelblau/Silber und Weiß/Schwarz im Online-Shop des Herstellers erhältlich.

