Final Fantasy VII Rebirth ist das meisterwartete Spiel des Jahres 2024

Das japanische Entwicklerstudio Square Enix hat die diesjährigen The Game Awards 2023 genutzt, um einige Neuigkeiten zu zukünftigen Final Fantasy-Projekten bekannt zu geben. So wurden für Final Fantasy XVI zwei Erweiterungen angekündigt, die erste ist bereits erhältlich, aber auch zu Final Fantasy VII Rebirth gibt es etwas zu verkünden.

Bei den The Game Awards 2023 wurde das Spiel nämlich mit dem Preis für das am meisten erwartete Spiel für das Jahr 2024 („Most Anticipated Game“) ausgezeichnet. Passend dazu gibt es auch einen neuen Trailer, der als „Titelsong-Ankündigungstrailer“ bezeichnet wird und den besagten Titelsong des Spiels „No Promises to Keep“ erklingen lässt – Komponist des Liedes ist Nobuo Uematsu, Sängerin ist Loren Allred.

Darüber hinaus bietet der Trailer auch einige neue Einblicke in die Handlung des Spiels. Das Spiel soll am 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 im Handel erscheinen.

-->