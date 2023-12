The Game Awards 2023: Das waren die Highlights

Baldur’s Gate 3 ist das Spiel des Jahres, jedenfalls bei den „The Game Awards 2023“, sowas bleibt am Ende natürlich eine sehr subjektive Entscheidung. Kann ich aber verstehen, das oder Alan Wake 2 wären auch meine Vermutung gewesen.

Dafür geht die beste Story an Alan Wake 2, wie auch beste Art Direction. Der Sieg für das beste Audio-Design geht an Hi-Fi Rush, für den Soundtrack geht der Preis an Final Fantasy 16, das beste Indiespiel ist Sea of Stars und Zelda bekam den Preis für das beste Abenteuerspiel, damit es in diesem imposanten Jahr nicht leer ausgeht.

Eine Übersicht der Gewinner gibt es auf der offiziellen Webseite der Game Awards, doch viel spannender als ein paar persönliche Preise, sind die Ankündigungen rund um die Veranstaltung. Und natürlich auch die Auftritte auf der Veranstaltung selbst:

Es gab aber auch zahlreiche Ankündigungen, wobei ich mit etwas mehr gerechnet habe. Solide, aber nichts, was mich überrascht hat. Wobei, vielleicht SEGA, die eine neue Ära zeigen wollten und direkt mehrere Spiele in Entwicklung ankündigten:

Die größte Überraschung war vermutlich Blade, welches von Bethesda (Arcane, um genau zu sein) entwickelt wird. Es befindet sich „in Entwicklung“, aber es ist noch unklar, ob dieses Spiel auch für die PlayStation 5 veröffentlicht wird (glaube nicht):

Darüber hinaus war auch Hideo Kojima vor Ort und es gab einen ersten Trailer für OD (Overdose), der aber nichts aussagt. Es ist eine Zusammenarbeit mit den Xbox Studios, dieses Spiel hat sich also tatsächlich Microsoft vorerst exklusiv gesichert:

Es gab natürlich noch mehr Trailer und Ankündigungen, einige Highlights habe ich euch hier eingebunden. Bei Nintendo selbst (also den großen Studios) war es sehr ruhig, aber da liegt der Fokus vermutlich auf der neuen Konsole für Ende 2024. Ich glaube daher, dass die Gaming-Events im Sommer 2024 viel spannender werden.

Bevor wir zu den Trailern kommen, das war mein Highlight am heutigen Abend, das neue Spiel der Moon Studios, die mich mit beiden Ori-Spielen begeistert haben:

The Game Awards 2023: Die Trailer

