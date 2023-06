Final Fantasy VII Rebirth erscheint Anfang 2024 exklusiv für die PlayStation 5

Der siebte Teil der Final Fantasy-Reihe wird von vielen als einer der besten Teile der Serie angesehen. Die Rufe nach einem Remake waren so laut, dass das japanische Entwicklerstudio Square Enix und die Creative Business Unit I (ein internes Studio von Square Enix) schließlich Anfang Juni 2019 eine entsprechende Ankündigung machten.

Aus einem Spiel werden drei Spiele

Dabei wurde ein eher ungewöhnlicher Weg eingeschlagen: Ziel ist eine Neuinterpretation des ursprünglichen Spiels in drei unabhängigen Teilen, die nach und nach veröffentlicht werden. Anfang April 2020 folgte mit Final Fantasy VII Remake bereits der erste Teil, knapp ein Jahr später folgte eine für die PlayStation 5 angepasste Version mit dem Zusatznamen „Intergrade“. Eine PC-Version wurde später nachgereicht.

Mit Final Fantasy VII Rebirth wurde jetzt während des Summer Game Fest den nächsten Teil des Final Fantasy VII Remake-Projekt offiziell enthüllt. Die Spieler werden in die Rollen von Cloud, Barret, Tifa, Aerith und Red XIII versetzt und schließt damit fast nahtlos an den ersten Teil an.

Ziel der Spieler ist es, den von der Gruppe für tot gehaltenen Gegner Sephiroth zu jagen. Erste Eindrücke vermittelt der jetzt veröffentlichte Trailer:

Mit dem Spiel werden erstmals neue Maßstäbe gesetzt: Das Spiel wird auf 2 Discs ausgeliefert. Früher war das hin und wieder normal, für die heutige Zeit ist das ein Novum. Es ist davon auszugehen, dass an hochauflösenden Zwischensequenzen nicht gespart wird. Als Fan solcher Sequenzen habe ich nichts dagegen.

