Fitbit OS 5: Update nur für Versa 3 und Sense

Fitbit präsentierte vor ein paar Tagen neue Smartwatches und schickt im Winter die Fitbit Versa 3 und die Fitbit Sense ins Rennen. Die beiden Modelle kommen mit einer neuen Version von Fitbit OS. Im Bereich für Entwickler hat man Details zu Fitbit OS 5 veröffentlicht, es gibt dort aber auch schlechte Nachrichten.

Die neue Version von Fitbit OS kommt unter anderem mit einer neuen Navigation im Menü, es gibt eine neue Schrift und Fitbit hat das OS allgemein hier und da ein bisschen optimiert. Diese Version gibt es aber nur für die aktuellen Modelle.

-->

Modelle wie die Fitbit Versa 2 oder Fitbit Ionic sind raus, mit der neuen Generation macht Fitbit auch einen Schnitt bei den Updates. Ich kann verstehen, wenn man ältere Modelle aus dem Update-Prozess wirft, das ist normal, aber direkt alle alten Modelle einzustampfen, ist vielleicht doch ein bisschen hart von Fitbit.

Fitbit OS 5.0 has been developed exclusively for Versa 3 and Sense, and there are no plans to bring this to older devices. Fitbit OS 5.0 includes UI enhancements and new experiences that are optimized for the new custom display and speaker on Fitbit Sense and Fitbit Versa 3.