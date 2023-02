Fitbit-Patent könnte auf Smartwatch mit Blutdruck-Funktion hindeuten

Fitbit könnte an einer Blutdruck-Funktion für die eigenen Smartwatches arbeiten, darauf deutet ein Patent für einen entsprechenden Sensor hin, welches Wearable entdeckt hat. Ein Patent bedeutet nicht, dass so eine Funktion kommt, aber es ist ein Hinweis, dass Fitbit daran arbeitet. Was jetzt aber nicht überraschend kommt.

Das Unternehmen, welches mittlerweile zu Google gehört, testet schon seit 2021 eine solchen Funktion. Der Blutdruck ist sehr komplex für eine Smartwatch, aber es wäre eine wichtige Funktion, die für viele Menschen sicher sinnvoller als eine EKG-Funktion ist. Apple soll bei der Apple Watch ebenfalls für 2024 daran arbeiten.

Fitbit wird als Smartwatch immer unattraktiver und ein Modell mit Wear OS kommt doch nicht, daher würde ich einfach mal vermuten, dass Google sowas für die Pixel Watch nutzt – sofern es kommt. Wie gesagt, in ein Patent sollte man nie zu viel interpretieren, aber Huawei hat schon gezeigt, dass sowas durchaus möglich ist.

