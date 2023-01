Fitbit wird als Smartwatch immer unattraktiver

Fitbit hat zwar Ende 2022 betont, dass man eine Zukunft bei Google hat, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass diese aus einer Smartwatch besteht. Die neue Sense machte einige Schritte zurück und die Nachteile waren vorher bekannt.

Die aktuellen Smartwatches haben zum Beispiel keine Apps von Drittanbietern mehr und das mit der mobilen Musik ist auch Geschichte. Ich werfe sogar die Frage in den Raum, ob das noch Smartwatches sind – oder Tracker in Form einer Uhr.

Alte Fitbit-Smartwatches werden eingeschränkt

Nun folgt der nächste Schritt, denn auch die alten Modelle werden unattraktiver, da laut 9TO5Google der Support für Pandora und Deezer im März eingestellt wird. Die Apps verschwinden. Mal schauen, ob Spotify Connect später auch entfernt wird.

Meinung: Google sollte den Mut haben und Fitbit OS einstellen, statt so eine eher halbherzige Lösung am Leben zu halten. Wear OS steht im Fokus und das ist auch gut so. Fitbit ist dort außerdem mit einer Fitbit-App auf der Pixel Watch vertreten.

Die Fitbit-Smartwatch mit Wear OS wurde zwar vor ca. zwei Jahren bestätigt, aber danach wurde es sehr ruhig. 2023 wäre es Zeit für einen Schlussstrich bei Fitbit und den Smartwatches, bei anderen Produkten hat Google kein Problem damit.

Heißt: Smartwatches mit Wear OS von Google (Pixel) und Fitness-Tracker mit ein paar Basisfunktionen von Fitbit. Aktuell verwässert man Fitbit als Marke und sorgt für ein negatives Erlebnis der Kunden, die diese Marke dann eher meiden. Und da Fitbit die Fitness-Basis der Pixel Watch ist, sollte Google so eine Entwicklung vermeiden.

