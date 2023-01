Fitbit-Smartwatch mit Wear OS kommt doch nicht

Mit dem Schritt zu Wear OS 3 kündigte Google damals ein großes Comeback der Plattform an und um zu zeigen, dass Wear OS wichtig ist, gibt es mittlerweile sogar eine eigene Smartwatch, die Pixel Watch. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben.

Im Frühjahr 2021 kündigte Fitbit ebenfalls den Schritt zu Wear OS an, was aber laut Fitbit falsch verstanden wurde. Gegenüber 9TO5Google hat Fitbit diese Woche verlauten lassen, dass man damit die Pixel Watch von Google meinte. Wirklich?

Warum hat Fitbit fast zwei Jahre gewartet?

Ich glaube ehrlich gesagt nicht, denn als ein Jahr nach dieser Ankündigung die Frage aufkam, wo die Smartwatch denn nun bleibt, wurde das nicht dementiert. Weder da noch 2021, hat Fitbit ganz klar betont, dass das ein Missverständnis sei.

Warum wartet man also fast zwei Jahre, um diese Aussage zu korrigieren? Ich kann nur spekulieren, aber diese Woche machten die Smartwatches von Fitbit (mit Fitbit OS) negative Schlagzeilen und da wurde das alte Modell mit Wear OS oft erwähnt.

Wir, und andere Medien, haben angemerkt, dass so ein Modell kommt. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann Ende 2022 abgesägt wurde. Gut, damit haben wir aber immerhin Gewissheit, so ein Statement hätte es ruhig früher geben dürfen.

Ich würde es auch so machen. Fitness-Tracker und günstige Fitness-Uhren von Fitbit und wirklich smarte Uhren von Google. Mal schauen, ob das Lineup der Pixel Watch in diesem Jahr wächst, der Einstieg in Wear OS wurde bisher gut angenommen.

