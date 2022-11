Flaggschiff für 2023: Honor kündigt neues Foldable für Deutschland an

Honor hat ein neues Flaggschiff in China vorgestellt, das Honor Vs. Es ist das neue Foldable von Honor und wir haben von Honor Deutschland erfahren, dass es 2023 nach Deutschland kommt. Momentan spricht man noch von „Frühjahr 2023“.

Die Eckdaten des Honor Vs für 2023

Was erwartet euch? Ein Display mit 7,9 Zoll auf der Innenseite und eines mit 6,45 Zoll auf der Außenseite. Es ist natürlich ein anderes Seitenverhältnis, aber es gibt in beiden Fällen OLED mit FHD-Auflösung und 90 Hz (innen) bzw. 120 Hz (außen).

Der neue Snapdragon 8 Gen 2 wurde noch nicht verbaut, dafür der Snapdragon 8+ Gen 1 und es gibt bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf, ebenso die Ultraweit-Kamera und der Zoom kommt auf 8 MP.

Honor hat einen 5.000 mAh großen Akku verbaut, der mit 66 Watt geladen wird, der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Seite und die Frontkamera löst mit 16 MP auf. Eine IP-Zertifizierung und kabelloses Laden via Qi gibt es leider nicht.

Einen Preis haben wir bisher noch nicht, aber in China startet das Honor Vs bei über 1.000 Euro, was für China sehr teuer ist. Einen Euro-Preis haben wir noch nicht. Mal schauen, ob das Honor Magic Vs wirklich kommt, denn das Honor Magic V ist bei uns in Deutschland gelistet, wurde aber (soweit ich weiß) nicht wirklich verkauft.

Ich gehe davon aus, dass Honor ein Event im Frühjahr (MWC 2023?) geplant hat und wir dort mehr Details bekommen. In diesem Fall bin ich zuversichtlich, dass es zu uns kommt. Kommendes Jahr kommen also wirklich viele Foldables zu uns.

