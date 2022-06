For All Mankind Staffel 1 ist gerade kostenlos auf Apple TV+

Apple möchte Apple TV+ mit der Serie „For All Mankind“ pushen und passend zum Start der dritten Staffel bietet man jetzt die erste Staffel kostenlos an. Laut Apple nur für kurze Zeit, wir wissen also leider nicht, wie lange diese Aktion am Ende geht.

Falls ihr also mal reinschnuppern wollt, dann besorgt euch die App für Apple TV+ und sucht nach For All Mankind. Ihr benötigt einen Account bei Apple, müsst aber kein Abo abschließen, ich habe aktuell keins und hätte direkt loslegen können.

Nur ein bisschen schade, dass Apple nicht sagt, wann die Aktion endet. Am Ende startet man ein paar Folgen und dann ist es vielleicht noch in der ersten Staffel vorbei. Ich gehe aber davon aus, dass man ein paar Wochen (vermutlich so lange die dritte Staffel noch ausgestrahlt wird) Zeit hat. Hier noch der Trailer zur Serie:

