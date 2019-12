Ford Focus RS: Nächstes Modell als Hybrid mit 400 PS geplant

Ford plant angeblich das nächste RS-Modell vom Focus als Hybrid-Version auf den Markt zu bringen. Der Ford Focus RS soll mit Allradantrieb ausgestattet sein, die Hinterachse wird jedoch von einem Elektromotor angetrieben.

Das würde bedeuten, dass der Ford Focus RS 2021 mit gut 400 PS ausgestattet sein könnte. Der E-Motor ist hier also nicht unbedingt für eine ökologisch saubere Fahrt, sondern eine ordentliche Beschleunigung gedacht.

Da Cars immer wieder vom Ford Focus RS 2021 spricht, dürfte die Ankündigung des Flitzers irgendwann im kommenden Jahr anstehen. Der aktuelle Ford Focus RS kommt übrigens auf 350 PS, das dürfte beim nächsten Modell von Fod also eine spürbare Steigerung (auch weil E-Motor) sein.

[…] the RS is tipped to include a 48-volt integrated starter-generator (ISG) for a gentle boost of all-electric power at low revs.