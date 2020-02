Ford Focus RS soll als Hybrid kommen

Ende 2019 haben wir darüber berichtet, dass der kommende Ford Focus RS als Hybrid auf den Markt kommen soll und womöglich 2020 gezeigt wird. Marktstart wäre dann 2021. Doch die Pläne haben sich nun anscheinend geändert.

Ford benötigt einen Voll-Hybrid

Während der Plan bisher darin bestand aus dem Ford Focus RS einen milden Hybriden mit bis zu 400 PS zu machen, so hat Ford jetzt erkannt, dass das nicht ausreicht, um die neuen CO2-Ziele zu erreichen. Statt einem Mild-Hybrid soll der kommende Ford Focus RS als Voll-Hybrid auf den Markt kommen.

Doch laut Autocar wartet Ford noch auf eine Lösung für den Motor. Daher wird der neue Ford Focus RS nicht wie geplant 2020 gezeigt, sondern eher 2022 oder 2023 kommen. Um die neuen CO2-Grenzwerte der EU einzuhalten, muss Ford den kleinen Flitzer nun überarbeiten und deutlich sparsamer gestalten.

Mit einem Voll-Hybrid kann man im Gegensatz zum Mild-Hybrid rein elektrisch fahren, aber da Ford den Focus RS nun anscheinend überarbeitet, fehlen uns hier weitere Details. Der Plan für das neue RS-Modell steht derzeit noch nicht fest.

RS-Projekt stand schon vor dem Aus

Es gab sogar angeblich die Überlegung, ob man das RS-Projekt einfach einstellt, da so ein Schritt auch kostenintensiv ist. Außerdem fehlt es bei Ford derzeit auch an Arbeitskräften, die an diesem Projekt arbeiten können, denn die meisten sind damit beschäftigt eine rein elektrische Plattform zu entwickeln.

Die Entwicklung auf dem Automarkt und die neuen Grenzwerte der EU zwingen die Hersteller nun also ihre Pläne zu überdenken. Vor allem Modelle, die nicht sehr effizient unterwegs sind (wie ein RS-Modell), müssen überdacht werden. Und falls nicht, dann benötigt man andere Modelle in der Flotte, die das ausgleichen.

