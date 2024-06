Ford teasert das neue Elektroauto bereits an

Ford startet zwar gerade erst mit dem Explorer, der jetzt im Sommer kommt, aber man hat direkt ein zweites Elektroauto mit der VW-Technik geplant und seit ein paar Monaten steht ein elektrischer Ford Capri im Raum. Jetzt gibt es die ersten Teaser.

Wie Autocar berichtet, hat Ford zwei Bilder in einem Businessmagazin „Comeback Cars“ veröffentlicht, die als Teaser dienen sollen, weil die Ankündigung schon sehr bald ansteht. Wir sehen in beiden Fällen die Lichter, darunter auch die Rücklichter.

Bei Ford hat man noch nicht bestätigt, dass das neue Modell „Capri“ heißen wird, aber in der Anzeige spricht man von einem „Comeback“, was ebenfalls auf diesen Schritt hindeutet. Die Ankündigung des Ford Capri findet wohl am 10. Juli statt.

Der Ford Explorer ist quasi der VW ID.4 von Ford und der Ford Capri dürfte dann der VW ID.5 von Ford werden. Etwas sportlicher, eine Coupé-Optik und vermutlich auch teurer, damit man mit diesem Elektroauto die Gewinnmarge steigern kann.

