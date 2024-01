Google Chrome für Android Automotive angekündigt

Android Automotive hat mit Vivaldi schon recht lange einen Browser, doch es hat mich immer gewundert, warum nicht auch Google selbst vertreten ist, immerhin ist Chrome im Fokus bei den Diensten. Doch das wird sich in diesem Jahr ändern.

Google Chrome kommt für Android Automotive und den Anfang macht eine Beta für die Modelle von Polestar und Volvo, mit denen Google eng zusammenarbeitet. Ich gehe aber davon aus, dass auch Renault und Co. etwas später folgen werden.

Android Automotive: Nicht alle bekommen Chrome

Android Automotive ist übrigens nicht gleich Android Automotive, BMW oder auch Mercedes setzen zum Beispiel auf einen Drittanbieter-Store und nicht den Google Play Store, dort wird es Google Chrome (oder auch YouTube) eher nicht geben.

Bei der Volkswagen AG ist das noch nicht ganz klar, aber ich gehe davon aus, denn Porsche geht jetzt doch den Weg mit Google und ich vermute, dass das dann auch die anderen VW-Konzernmarken machen, wenn die zu dieser Plattform wechseln.

Ebenfalls neu bei Android Automotive: Crunchyroll und The Weather Channel. Es tut sich also was und ich habe gerade erst den neuen Polestar 2 und die zwei aktuellen Elektro-Volvos getestet, die Plattform von Google im Auto wächst durchaus gut.

