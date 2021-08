Forza Horizon 5: Die ersten 8 Minuten sehen beeindruckend aus

Das neue Forza Horizon könnte das schönste Konsolenspiel in diesem Jahr werden und ich freue mich ehrlich gesagt schon auf den Release am 9. November. Dieser Titel wird nämlich, wie könnte es auch anders sein, im Xbox Game Pass dabei sein.

Und weil wir uns auf Weihnachten zubewegen und Microsoft abgesehen von Halo sonst keine AAA-Spiel für 2021 hat, wirbt man gerne mit dem Rennspiel. So auch diese Woche im Rahmen der Gamescom, da gab es ganz neues Videomaterial.

-->

Im folgenden Video könnt ihr die ersten 8 Minuten des Spiels sehen, ihr testet also wieder einige Autos, bevor dann das eigentliche Spiel beginnt. So wird man immer recht angenehm in die Reihe eingeführt und darf auch mal direkt zum Start einige Autos fahren, die man sonst vielleicht erst deutlich später freischalten kann.

Kommentar: Hades und der Xbox Game Pass Mit Returnal wurde mein Interesse an sogenannten Rogue-like-Spielen geweckt und es entwickelte sich eine gewisse Hassliebe. Normalerweise mag ich das Prinzip nicht so sehr, doch hier war es gut umgesetzt und konnte mich bei Laune halten. Hades für die Xbox…16. August 2021 JETZT LESEN →

-->