fraenk: Manuelle eSIM-Aktivierung für alle

Der Mobilfunkanbieter fraenk ermöglicht inzwischen die manuelle eSIM-Aktivierung für alle Kunden auf offiziellem Weg.

Die Aktivierung einer eSIM war bei fraenk bislang offiziell nur für Smartphones von Apple, Samsung oder Google möglich. Hat man gegenüber dem Support behauptet, solch ein Gerät zu haben, konnte man die Aktivierung allerdings etwas umständlicher auch auf Smartphones anderer Hersteller durchführen.

Das ist nun nicht mehr nötig, worauf der Anbieter im Rahmen des neuesten Updates seiner App hinweist.

eSIM Aktivierung mit zwei Möglichkeiten

Sobald eine eSIM zur Aktivierung bereit ist, wird der Kunde per E-Mail benachrichtigt und kann den Vorgang starten. Für Nutzer von eSIM-fähigen Samsung-, Google- oder Apple-Smartphones wird weiterhin empfohlen, die eSIM automatisch zu aktivieren. Dies erfolgt durch Auswahl der Option „eSIM aktivieren“ in der fraenk-App und anschließender Bestätigung in den Geräteeinstellungen.

Falls man ein anderes Smartphone besitzt oder die eSIM auf einem anderen Gerät nutzen möchte, musst man die eSIM manuell aktivieren. Wichtig ist dabei, dass die Aktivierung stets auf dem Gerät vorgenommen wird, auf dem die fraenk flat verwendet werden soll. Diese Option steht jetzt in der fraenk-App zur Verfügung.

Um zusätzliche 4 GB Datenvolumen freizuschalten, können Neukunden bei der Aktivierung des Tarifs beispielsweise unseren Code „GIOS9“ eingeben.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – alle Details

10 GB Daten + 4 GB dauerhaft mit Code „ GIOS9 “ bzw. Freunde-Code

Daten + mit Code „ “ bzw. Freunde-Code max. 25 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 10 Mbit/s im Upload

und LTE) + 10 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + 24 GB Datenvolumen für 24 h für 5 Euro buchbar + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

