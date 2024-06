fraenk: Probleme bei der Aktivierung der Auslandstelefonie

Der Mobilfunkanbieter fraenk ermöglicht seit kurzem auch die Auslandstelefonie aus Deutschland heraus. Das gilt auch für die Möglichkeit, SMS ins EU-Ausland zu versenden. Allerdings gibt es bei der Aktivierung der neuen Funktion Probleme, wie fraenk uns gegenüber bestätigt hat. Diese sind bereits bekannt und sollten bald behoben sein.

Aktivierung der Auslandstelefonie macht Probleme

Das noch recht neue Feature der Auslandstelefonie lässt sich normalerweise in der fraenk-App durch die Kunden selbst aktivieren. Doch das funktioniert nicht immer. Einigen Kunden wird die Option schlicht gar nicht erst angeboten. Vor allem, weil bereits die Urlaubszeit begonnen hat, ist dies äußerst ärgerlich.

Über Leserzuschriften sind wir auf das Thema aufmerksam geworden und haben bei fraenk nachgefragt. Dort ist der Fehler bekannt und man arbeitet bereits an der Behebung. So heißt es in einer Stellungnahme von fraenk gegenüber mobiFlip.de:

Aufgrund eines technischen Anzeigefehlers in der App ist es derzeit für einige fraenk Kund*innen nicht möglich, die EU-Auslandstelefonie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Problem wird in den kommenden Tagen behoben. Kund*innen, die die EU-Auslandstelefonie in dieser Zeit aktivieren oder deaktivieren möchten, aber von dem technischen Problem in der App betroffen sind, können dies über den fraenk Service Chat (www.fraenk.de/support) tun.

Bisher war bei fraenk zwar EU-Roaming inklusive Schweiz ohne Aufpreis inklusive, Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) aber nicht. Das führte immer wieder zu Kritik und zu der nun verfügbaren neuen Möglichkeit.

Um zusätzliche 4 GB Datenvolumen freizuschalten, können Neukunden bei der Aktivierung des Tarifs beispielsweise unseren Code „GIOS9“ eingeben.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – alle Details

10 GB Daten + 4 GB dauerhaft mit Code „ GIOS9 “ oder Freunde-Code oder

Daten + mit Code „ “ oder Freunde-Code oder max. 25 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 10 Mbit/s im Upload

und LTE) + 10 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + 24 GB Datenvolumen für 24 h für 5 Euro buchbar + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

