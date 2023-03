Free Now ändert AGB und Gebühren

Free Now ändert seine AGB und die Gebührenordnung zum 01. April 2023. Die Änderungen betreffen sowohl den Service für Privat- als auch für Business-Fahrgäste.

Free Now gleicht den B2B-Service den B2C-Bedingungen an und erhebt fortan eine Servicegebühr auch für Fahrten mit einem Business Account. Die zeitlichen Begrenzungen für die Berechnung der Wartezeitgebühr werden aufgehoben. Die Servicegebühr wird für bestimmte Kategorien ausgeweitet und kann in der Höhe variieren.

Der geschätzte Gesamtpreis für jede Fahrt, der dir in unserer App angezeigt wird, enthält immer bereits die Servicegebühr, sodass diese Änderung laut Free Now keinen Einfluss darauf hat, wie man den Service nutzt oder wie man Fahrten in der App bestellt.

Für die Einwilligung in die aktualisierten AGB und Gebührenordnung wird beim nächsten Öffnen der FREENOW Fahrgast-App eine Benachrichtigung angezeigt. Mit Zustimmung dieser Benachrichtigung könnt Ihr unseren Service wie gewohnt weiter nutzen.

Alle Änderungen können in den AGB, der FREE NOW Gebührenordnung sowie in den FAQs zu den Gebühren nachgelesen werden.

