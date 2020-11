Free Now: BMW wägt alle Optionen im JV mit Daimler ab

BMW und Daimler haben mit Free Now ein Joint Venture (JV) am Start, bei dem sich BMW allerdings nicht mehr so sicher ist. Der Chef von BMW hat mitgeteilt, dass man nun alle Optionen abwäge und auch ein Teilverkauf infrage kommt.

Oliver Zipse gab am Mittwoch an, dass es ein sehr dynamischer Markt sei, an dem man zwar weiterhin partizipieren möchte, bei Free Now wäre es aber auch denkbar, dass man einen Teil verkauft – oder sogar neue Partner mit ins Boot holt.

Letzten Monat gab es die Meldung, dass Uber an dem Dienst interessiert sei, der Chef von BMW hat damit also vermutlich angedeutet, dass es Verhandlungen gibt und signalisiert, dass BMW durchaus auch bereit ist Free Now zu verkaufen.

