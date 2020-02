Freenet Mobile: LTE-Tarife jetzt ohne Anschlusspreis

Drillisch Allnet-Flats: Drei Aktionstarife gestartet

Das Drillisch-Mobilfunkportal winSIM bietet ab sofort den Tarif LTE All 3 GB zu einem rabattierten Preis von 6,99 Euro monatlich an. Auch die Drillisch-Marke sim.de senkt eine Allnet-Flat ab sofort im Preis. So kostet der Tarif LTE All 2 GB…10. Februar 2020 JETZT LESEN →