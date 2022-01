Frische Angebote im PlayStation Store online

Sony startete kurz vor Weihnachten die „Januar-Angebote“ im PlayStation Store und heute hat man mitgeteilt, dass diese in die zweite Runde gehen. Bedeutet: Die alten Angebote sind abgelaufen und es sind neue PlayStation-Spiele reduziert.

Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Far Cry 6, Kena, Returnal, RDD2, Demon’s Souls, GTA 5, Guardians of the Galaxy, It Takes Two, Deathloop und mehr. Der Fokus liegt bei der zweiten Runde also eher auf Spielen von den Drittanbietern.

Ein Blick auf die Seite mit den Januar-Angeboten im PlayStation Store lohnt sich und an dieser Stelle der Hinweis: Wer nicht unbedingt die digitale Version möchte, der sollte kurz vorher einen Preisvergleich machen. Bei Amazon findet man Returnal zum Beispiel noch mal 5 Euro günstiger (vielleicht auch bei anderen Spielen so).

