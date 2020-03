FRITZ!Box 6490 Cable von PŸUR erhält FRITZ!OS 7.12

Die FRITZ!Box 6490 Cable von PŸUR (ehemals Tele Columbus, Primacom, Cablesurf) erhält ab sofort das Update auf FRITZ!OS 7.12.

Freie Modelle dieses Routers wurden schon lange mit dem Update versorgt. Nun sind die direkt von PŸUR vertriebenen bzw. vermieteten FRITZ!Box 6490 Cable an der Reihe. AVM gibt an, dass einige „Detailverbesserungen“ in diesem Wartungsupdate enthalten sind. Die Einzelheiten dazu gibt es in nachfolgendem Spoiler.

Verbesserungen im FRITZ!OS 7.12 (Klicken zum Anzeigen)

Internet Behoben In seltenen Fällen sporadische Änderung freigegebener Ports WLAN Behoben WLAN Mesh Steering für Geräte am WLAN-Gastzugang verbessert

Behoben Zeitangabe für den Scanvorgang der WLAN-Umgebung (5 GHz-Band) korrigiert

Verbesserung Stabilität angehoben Mesh Verbesserung Stabilität Telefonie Behoben Möglicher Absturz im Nutzungskontext von Rufumleitungen

Behoben Faxempfang über die Box stabiler DECT Behoben PIN-Abfrage kam trotz deaktivierter PIN Heimnetz Behoben Powerline-Informationen eines per LAN mit der FRITZ!Box verbundenen FRITZ!Powerline-Geräts fehlten im Bereich Gerätedetails System Behoben Bei der Vergabe von VPN-Rechten für den aktuellen Benutzer wurden dessen sonstige Benutzerrechte unter Umständen entfernt

Behoben Push Service konnte nicht deaktiviert werden

Behoben Push Service zum Sichern der Einstellungen löschte die Absendereinstellungen

Behoben Zu lange Anzeige eines laufenden Updates von FRITZ!Repeatern in der Mesh-Übersicht

Verbesserung Browserkompatibilität für lokale Speicherungen von Tabellendarstellungen optimiert USB Verbesserung erhöhte Stabilität beim Übertragen von großen Datenmengen mit NTFS-formatierten Festplatten

Bisher war die aktuellste FRITZ!OS-Version auf diesem Modell die Ausgabe 7.10. Das Update für die FRITZ!Box 6490 Cable von PŸUR sollte euch direkt über die FRITZ!Box-Oberfläche angeboten werden.

