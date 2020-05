FRITZ!Box 6591 Cable: Neues FRITZ! Labor veröffentlicht

Ab sofort steht ein neues FRITZ! Labor für die AVM FRITZ!Box 6591 Cable mit der Verison 07.19-78763 zur Verfügung.

Der Changelog, den ich euch nachfolgend in vollem Umfang eingebunden habe, liest sich recht umfangreich. Es sind zahlreiche Verbesserung an Bord, aber auch neue Funktionen und Fehlerbehebungen.

-->

Die AVM FRITZ!Box 6591 Cable zieht damit mit den DSL-Flaggschiffen im Labor gleich. Wer bereits eine Labor-Version auf seiner FRITZ!Box nutzt, der sollte das Update automatisch angeboen bekommen.

Zu bedenken gilt: Eine Labor-Firmware sollte nicht auf Produktiv-Systemen eingesetzt werden. Zudem sollte zwingend an ein Backup vor dem Einspielen der neuen Firmware auf der FRITZ!Box gedacht werden.

Changelog FRITZ!OS 07.19-78763

## Internet:

– **Verbesserung** Integriertes Kabelmodem deaktiviert, sobald Internetzugang über LAN 1 konfiguriert wird

– **Verbesserung** Unterstützung mehrerer DNS-Anfragen über eine einzige TCP-Verbindung

## Telefonie:

– **NEU** Weitere Telefonieanbieter für Land Italien hinzugefügt

– **NEU** Vermitteln mit IP-Telefonen mit Rückfrage (Rufannahme am Rückfrageziel vor dem Vermitteln erforderlich)

– **Verbesserung** CLIPnoScreening für SIP-Trunks und SIP-Anlagenanschlüsse konfigurierbar (verbessertes Verhalten für Tarife ohne CLIPnoScreening)

– **Verbesserung** Internes Faxgerät unterstützt das Senden von bis zu 10 Seiten Text (bisher max. 2 Seiten)

– **Verbesserung** Diverse Textoptimierungen

– **Verbesserung** Telefonieanbieterprofile komplett überarbeitet und optimiert

– **Verbesserung** Internes Faxgerät legt gesendete Faxe auf lokalem Speicher ab

– **Verbesserung** Robustheit der Telefonie gegen Teilausfall von Netzinfrastrukturen bei Nutzung des Internetprotokolls TCP erhöht

– **Verbesserung** Kompatibilität zur Voice-Plattform des Anbieters sipcall erhöht

– **Verbesserung** Anmeldung neuer Mesh-Telefonie-Clients optimiert

## System:

– **Verbesserung** Erweiterung der Übersicht zugriffsberechtigter Apps im Bereich “System / FRITZ!Box-Benutzer” um die Berechtigungen und den Zeitpunkt der letzten Anmeldung

## Mobilfunk:

– **Verbesserung** “Neu verbinden” meldet vor dem Abbau der bestehenden Internetverbindung alle Rufnummern ab

– **Änderung** “Neu verbinden” forciert den Bezug einer neuen IPv6-Adresse

# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS (innerhalb FRITZ!Labor)

## Internet:

– **Verbesserung** Anzeige gesperrter Netzwerkgeräte auch auf der Startseite

– **Verbesserung** Fehlerbehandlung bei aktiver Gerätesperre überarbeitet

– **Verbesserung** Stabilitätsverbesserung bei VPN-Verbindungen

– **Verbesserung** Verhinderung von Fallback-Szenarien bei DNS over TLS (DoT) wenn die FRITZ!Box offline ist

– **Verbesserung** Stabilitätsverbesserung bei Namensauflösung im Internet (DNS), insbesondere bei plötzlichem Verbindungsabbruch durch die Gegenseite

– **Verbesserung** Stabilitätsverbesserung bei verschlüsselter Namensauflösung im Internet (DNS over TLS, DoT)

– **Behoben** Im Ersteinrichtungsassistenten war die Einrichtung über “vorhandener Zugang über WLAN” nicht möglich

– **Behoben** Unvollständige Fehlerbehandlung für die Gerätesperre

– **Behoben** Fehlerbehandlung für die Gerätesperre war unvollständig

– **Behoben** An DS-Lite-Anschlüssen wurde die IPv4-Heimnetz-Adresse der FRITZ!Box im Online-Monitor als externe IPv4-Adresse angezeigt

– **Behoben** Betriebsart IP-Client mit DHCP ließ sich in einigen Fällen nicht mehr konfigurieren

– **Behoben** Nach erfolgreicher Aktivierung des Internetzugangs und anschließendem Neustart öffnet sich die Geräteaktivierung statt der Rufnummerneinrichtung (nur FRITZ!Box Cable)

– **Behoben** E-Mail-Benachrichtigung über erfolgreiches Update wurde nicht an die E-Mail-Adresse von MyFRITZ! (myfritz.net) versendet

– **Behoben** Bei Einschränkung der Geräte für eine VPN-Verbindung konnte nur das erste Gerät diese VPN-Verbindung nutzen

– **Behoben** Kindersicherung verhinderte den Zugriff auf Netzwerkgeräte über VPN

– **Behoben** Gerät am WLAN Gastzugang eines Repeaters erhielt unter Umständen keine IP-Adresse

– **Behoben** Upload großer Dateien auf FRITZ!NAS war nicht möglich

– **Behoben** Bei Integration einer FRITZ!Box Cable in bestehendes Netzwerk via LAN 1 wird standardmäßig DS-Lite aktiviert; Fehlermeldung “DHCPV6: got no aftr”

– **Behoben** Im “Online-Monitor” blieb der Status der Internetverbindung bei “Internetverbindung über LAN” trotz Verbindungsunterbrechung auf “verbunden” (nur 6591 Cable)

– **Behoben** Bei der Einrichtung eines VPN-Tunnels für ausgewählten LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box war kein Internetzugriff für dort angeschlossene Geräte möglich

– **Behoben** Unerwartete Einschränkung der Erreichbarkeit bestimmter Internetseiten bei aktivierter Blacklist

– **Behoben** Vereinzelte nächtliche Neustarts

– **Behoben** Nach Rücksetzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung für MyFRITZ! (myfritz.net) zeigte FRITZ!OS Zwei-Faktor-Authentifizierung weiter als “aktiv” an

– **Behoben** Vereinzelt VPN-Verbindungsabbruch unter hoher Last

– **Behoben** Gerät war im Heimnetz nicht unter Gerätenamen (Hostname) erreichbar, Gerätename jetzt durch DNS-Name ersetzt

– **Behoben** Im Fehlerfall deaktivierte Server für verschlüsselte Namensauflösung im Internet (DNS over TLS, DoT) zum Teil nicht wieder aktiviert

## WLAN:

– **Verbesserung** Stabilität angehoben

– **Verbesserung** Autokanalfunktion weiter optimiert

– **Verbesserung** Anzeige der realen maximalen Datenrate des WLAN-Gerätes statt der theoretisch möglichen Datenrate

– **Verbesserung** Optimierungen der Perfomance

– **Verbesserung** Stabilität angehoben

– **Verbesserung** Meldungen zu Radareinflüssen werden in “System / Ereignisse” angezeigt

– **Verbesserung** Meldungen unter “System / Ereignisse” bei erneuter Anmeldung von Repeatern auf dem 2,4-GHz-Band verbessert

– **Behoben** Falsche Anzeige auf der Informationsseite “WLAN-Info”

– **Behoben** Fehlerhafter Bestätigungsdialog bei Umstellung des Verschlüsselungsmodus

– **Behoben** Unter “WLAN / Funknetz / / Eigenschaften” wurde bei WLAN-Repeatern die “WLAN-Eigenschaft (2,4 GHz)” doppelt angezeigt

– **Behoben** Einstellungen der WLAN-Zeitsteuerung waren nicht änderbar

– **Behoben** Ersteinrichtung der FRITZ!Box an “vorhandenem Zugang über WLAN” scheiterte

– **Behoben** Möglicher Absturz bei Einstellen eines festen WLAN-Kanals behoben (nur Repeater)

– **Behoben** Verbindungsverlust nach einem unterbrochenen Kanalwechsel

– **Behoben** Für WLAN-Gastzugang wurde nach Radarerkennung eine falsche Kanalbandbreite angezeigt

– **Behoben** Anzeigen für Bandbreite und Anzahl der WLAN-Streams bei Repeater-Verbindungen waren falsch

– **Behoben** Mögliche Stabilitätsprobleme bei Aktivierung des Betriebsmodus “Repeater” (Cable-Boxen)

– **Behoben** Verbindungsverluste von WLAN-Geräten am 5-GHz-AP (FRITZ!Box mit ZeroWaitDFS-Funktion)

– **Behoben** Fehler trat beim Setzen des WLAN-Kanals auf, wenn Radar während des Kanalswechsels erkannt wurde (5-GHz-Band)

– **Behoben** Meldungen zu Radar unter “System / Ereignisse / WLAN” vervollständigt

– **Behoben** Bei der Anmeldung von WLAN-Geräten per Taste “Connect/WPS” konnten Probleme auftreten

– **Behoben** Falsche Anzeige der aktuellen Datenraten auf der Seite “WLAN / Funknetz” bei WLAN-Verbindung (2,4 GHz) zum Mesh Master

– **Behoben** Probleme bei kombinierter Nutzung von WPS und Autokanal

## Mesh:

– **Verbesserung** Berücksichtigung der Kanalbandbreite bei Entscheidungen zum Mesh Steering

– **Verbesserung** Mesh-Steering zwischen Zugangspunkten mit fester und solchen mit gemischter WPA-Verschlüsselung ermöglicht

– **Verbesserung** Stabilität

– **Behoben** Bei einer FRITZ!Box im Modus “Mesh Repeater” kam es zu wiederholten Starts des Einrichtungsassistenten, wenn ein Mobilfunkstick gesteckt war

– **Behoben** Stabilität der Verbindung zwischen FRITZ!Repeatern und FRITZ!Box in bestimmten Situationen verbessert

– **Behoben** LAN-Gastzugang wurde an der FRITZ!Box, die als Mesh Repeater arbeitete, nicht (aus-)geschaltet, wenn am Mesh Master nur 2,4 GHz aktiv war

## Telefonie:

– **Verbesserung** Weitere Optimierung der mobilen Ansicht in der Rufnummernverwaltung

– **Verbesserung** Stabilität erhöht

– **Verbesserung** Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie für netzübergreifende Verbindungen erhöht

– **Verbesserung** Kleinere Anpassungen in diversen Telefonieanbieterprofilen für Italien und Niederlande

– **Behoben** Diverse Fehlerbehebungen für CardDAV- und iCloud-Telefonbücher

– **Behoben** Eigene Rufnummern konnten nicht anlegt/editiert werden (nur FRITZ!Box Cable)

– **Behoben** Beim Anlegen von neuen Rufnummern wurde die erste eingetragene Ortsvorwahl nicht in Anschlusseinstellungen übernommen

– **Behoben** Ortsvorwahlen mit 01 bzw. 1 am Anfang wurden nicht akzeptiert (z. B. 01 für Wien bei Landesvorwahl Österreich)

– **Behoben** Rufnummernverwaltung war unter mobiler Ansicht (mit iOS) nicht möglich

– **Behoben** Beim Anlegen und Bearbeiten von Rufnummern über “Anderer Anbieter” wurde das Kennwort abgefragt

– **Behoben** Kontaktimport in iCloud- und CardDAV-Telefonbuch scheiterte mit Fehlercode 20

– **Behoben** CardDAV-Telefonbuch für Anbieter wie nextcloud/owncloud synchronisierte keine Sub-Telefonbücher

– **Behoben** Anrufbeantworternachrichten waren nicht über Benutzeroberfläche abspielbar

– **Behoben** Manuelle Einrichtung von Rufnummern für Anbieter Vodafone scheitert

– **Behoben** Fehlerhafte Darstellung der Ortskennzahl im Bearbeiten-View

– **Behoben** Fehlerhafte Anzeige der Ortsvorwahl beim Bearbeiten von SIP-Trunks bestimmter Anbieter (z. B. Easybell)

– **Behoben** Fehlerhafte Meldung bei eingerichteter Faxfunktion ohne Rufnummernzuordnung

## DECT:

– **Behoben** Öffentlicher Hotspot war nicht per DECT Handgerät schaltbar

## Heimnetz:

– **Behoben** Zugangsprofil der Kindersicherung in den Gerätedetails war nicht mehr änderbar

## Smarthome:

– **Behoben** HKR-Vorlage funktionierte nicht, wenn Heizung von 1.1. bis 31.12. ausgeschaltet war

## System:

– **Verbesserung** Konzeptüberarbeitung der Navigation im Assistenten für die Ersteinrichtung

– **Verbesserung** Verbesserte Bewertung der WLAN-Verbindung in “Diagnose / Funktion”

– **Verbesserung** Stabilität

– **Behoben** Benutzeroberfläche war mit älterer Edge-Version nicht erreichbar

– **Behoben** Leere Seite bei mehrfacher Ausführung von “Diagnose / Sicherheit”

– **Behoben** Nach Verlassen des Assistenten für die Ersteinrichtung wurde zur falschen Seite weitergeleitet

– **Behoben** Anmeldung an der Benutzeroberfläche mit Edge-Browsern war nicht möglich

– **Behoben** Inkonsistente Fortschrittsanzeige im Assistenten für die Ersteinrichtung

– **Behoben** In “Diagnose / Funktion” fehlte der Hinweis auf niedrigen Batteriestand eines Heizkörperreglers

– **Behoben** Falsche Anzeige der Versand-ID für Supportdaten

– **Behoben** Fehlende Anzeige der Bewertung bei der Kennwortvergabe

– **Behoben** Begrüßungsseite zum Labor mit Hinweisen zu Neuerungen konnte unter iOS 13 nicht geschlossen werden

– **Behoben** Leere Seite in der Statistik im “Energiemonitor” bei Sprache “Italienisch”

– **Behoben** Im Einrichtungsassistenten fehlte die Konfiguration der Rufnummern und Telefoniegeräte

– **Behoben** Fehlerhafte Anzeige des Feldes “Kennwort” unter “System / Sicherung”

– **Behoben** Verbindungsübersicht im Push Service zeigte zu viele aktive Geräte im Heimnetz

– **Behoben** Importversuch einer Konfigurationsdatei, die mit Labor-Firmware erzeugt wurde, scheiterte unter Umständen

– **Behoben** Nach Einstellung des IP-Client-Modus wurde immer eine feste IP-Adresse konfiguriert

– **Behoben** Wiederkehrende Neustarts im Zusammenhang mit einer speziellen Einstellung für den Faxempfang

## USB:

– **Verbesserung** Verbesserung – USB-Performance via Netzlaufwerkfunktion von Windows (SMB) verbessert

– **Behoben** USB-Geräteübersicht: Auswerfen von Mobilfunksticks zugeordneten Speichern funktionierte nicht

– **Behoben** USB-Geräteübersicht: Anzeige von Tethering-Sticks war nicht korrekt

– **Behoben** Überschreiben von Dateien auf “fritz.nas” via Netzlaufwerkfunktion (SMB) in Windows 10 startete nur stark verzögert