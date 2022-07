Für 1,99 Euro: Kaufland startet mit wiederverwendbarer Eierbox

Als erster Lebensmittelhändler bietet das Unternehmen Kaufland flächendeckend eine wiederverwendbare Eierbox aus „100 Prozent recyclebarem Plastik“ und dazu passend lose Eier in Bio-Qualität an.

Die losen Bio-Eier sowie die Box sind zunächst in über 280 Filialen erhältlich. Bei ihrem Einkauf können sich die Kunden die gewünschte Menge an losen Eiern in die wiederverwendbare Box legen. An der Kasse wird die Box einmalig zum Preis von 1,99 Euro gekauft und die Eier mit einem Stückpreis abgerechnet. Zu Hause kann die Box in der Spülmaschine gereinigt und beim nächsten Einkauf wieder mitgebracht und befüllt werden.

Mit verschiedenen Maßnahmen will Kaufland derzeit den Einsatz von Verpackungsmaterialien vermeiden bzw. reduzieren. So testet das Unternehmen derzeit auch den Einsatz von Unverpackt-Stationen und Pfandgläsern für Lebensmittel. Auch verkauft man mehr gerettete Suppen und share-Produkte.

