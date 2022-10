Futter und Wasser: Xiaomi bringt smarte Geräte für Tiere nach Deutschland

Xiaomi hat ein sehr großes Ökosystem in den letzten Jahren aufgebaut, viele der Produkte kennen wir hier in Europa gar nicht, die gibt es nur in China. Doch Xiaomi baut das Ökosystem hier immer weiter aus, neu sind zwei Produkte für Tiere.

Ab heute bietet man den Xiaomi Smart Pet Food Feeder für 129,99 Euro und den Xiaomi Smart Pet Water Fountain für 79,99 Euro über den eigenen Online Shop in Deutschland an. Die Produkte werden auch noch bei anderen Händlern landen.

Die Namen sind eigentlich selbsterklärend, es gibt einmal eine Fütterungsstation, die mit 1,8 kg Trockenfutter gefüllt werden kann und nach Wunsch das Futter an die Haustiere ausschüttet. Und das kann man auch bequem von unterwegs steuern.

Der Wasserspender besitzt eine Tiefenfiltration, die feine Partikel, Haare und Chlorrückstände, einschließlich Ca- und Mg-Ionen, die Nierensteine verursachen können, filtert. Via App wird euch mitgeteilt, falls das Wasser mal leer sein sollte.

