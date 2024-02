Game of Thrones: HBO plant ein Prequel für das erste Prequel

Nach dem Finale von Game of Thrones wurde es eine Weile ruhig, weil HBO die negative Stimmung abwarten wollte. Mit House of the Dragon wagte man dann vor ein paar Jahren das erste Spin-off und entschied sich für ein Prequel zur Serie.

Aegon Targaryen: Geschichte als Serie geplant

Jetzt ist ein Prequel für das Prequel geplant, denn wie The Hollywood Reporter berichtet, möchte HBO die Geschichte von Aegon und dessen Eroberung erzählen.

Mattson Tomlin, der sich mit dem Batman-Film einen Namen gemacht hat und auch am zweiten Teil beteiligt ist, wird die neue Serie leiten. Die Geschichte von Aegon Targaryen wird immer wieder in Game of Thrones und House of the Dragon erwähnt und soll jetzt eine eigene Serie bekommen. Die Länge dieser Serie ist nicht bekannt.

Da wir aber über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren sprechen, dürfte das keine lange Serie werden, vielleicht bekommen wir auch nur eine Miniserie mit einer Staffel.

Die Idee für so eine Serie wird wohl seit Anfang 2023 bei HBO diskutiert und soll „zurück zu den Wurzeln“, so eine Quelle bei HBO, was auch immer das bedeutet. Von offizieller Seite wollte es HBO noch nicht kommentieren und ein Datum haben wir bisher auch noch nicht. Es dürfte aber eine ganze Weile dauern, bis es losgeht.

