Game of Thrones: Kit Harington kehrt wohl als Jon Snow zurück

Nach dem schlechten Finale von Game of Thrones wurde es eine Weile ruhig bei HBO, denn man konnte die hohe Qualität der ersten Staffeln nicht mit der letzten Staffel wiederholen. Doch jetzt will man hier wieder an „alte Zeiten“ anknüpfen.

Es sind nicht nur zahlreiche Ableger rund um Game of Thrones geplant (die erste Serie startet im August), es soll auch eine Fortsetzung von Game of Thrones selbst geben. Diese fokussiert sich angeblich komplett auf Kit Harington alias Jon Snow.

Es wäre etwas untertrieben, wenn ich sage, dass ich da sehr skeptisch bin. HBO hat gezeigt, wie schlecht das mit Game of Thrones funktioniert, wenn die Bücher als Vorlage wegfallen. Wobei man hier komplett frei wäre und eine ganz eigene Story erzählen könnte. Schwierig. HBO selbst hat sich bisher aber noch nicht geäußert.

Game of Thrones als eigenes Serien-Universum

Die Quelle merkt übrigens auch an, dass sich HBO wohl etwas an Disney+ und den Marvel- oder Star Wars-Serien orientiert. Hier baut Disney jeweils ein „Universum“ an Serien auf. Das könnte HBO auch für den eigenen Dienst (Max) geplant haben.

Langfristig wäre zum Beispiel eine Serie für Arya Stark oder Sansa Stark möglich. Mit der kommenden Serie (House of the Dragon) sind bereits 8 Projekte bei HBO in Planung, die sich alle um Game of Thrones drehen. Da kommt also einiges auf uns zu.

