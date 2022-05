House of the Dragon: Hier ist der erste Trailer von HBO

HBO hofft im August, dass die finale Staffel von Game of Thrones vergessen ist und die Fans wieder Lust auf ein Spinoff haben, denn am 21. August startet House of the Dragon. Und heute gibt es den ersten Trailer dazu.

Ich weiß nicht, warum man das Teaser Trailer nennt, aber wenn das ein Teaser ist, dann werde ich den richtigen Trailer nicht schauen. In den folgenden 90+ Sekunden ist nämlich durchaus viel von der HBO-Serie zu sehen.

-->

Bei uns hat sich Sky die neue Serie geschnappt und hofft sicher auch, dass nach Game of Thrones damit wieder die Abos steigen. Ich bin mal gespannt und werde House of the Dragon definitiv eine Chance im Sommer geben.

-->