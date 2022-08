Gamescom 2022: Ein paar Highlight-Trailer

Die Gamescom 2022 wurde gestern eröffnet und es gab zum Start in der Opening Night ein paar Ankündigungen und frische Trailer. Auf alle Spiele möchte ich hier nicht eingehen, da hat auch jeder andere Vorlieben, aber es gab doch Highlights.

Fangen wir mit The Callisto Protocol an, auf das ich sehr gespannt bin. Ich bin noch skeptisch, ob das auch wirklich gut wird, aber ich hoffe es. Sowas ist genau meine Art von Spiel und auf der Gamescom 2022 gab es neues Gameplay zu sehen:

Weiter geht es mit Hogwarts Legacy, was ja leider erst 2023 erscheint. Vielleicht aber auch besser so, der Winter ist schon gut gefüllt. Sieht aber auch gut aus:

Ein sehr großes Highlight ist Return to Monkey Island und im neuen Video erfahren wir, dass es schon am 19. September losgeht. Das ist weniger als ein Monat:

Ich wurde 2022 zum Borderlands-Stil-Fan und dementsprechend gespannt bin ich jetzt auf New Tales from the Borderlands, was uns am 21. Oktober erwarten wird:

Ich habe The Expanse bisher noch nicht gesehen, aber viel Positives gehört. Was ich aber schätze, ist die Qualität von Telltale-Spielen, das ist also spannend:

Und dann gibt es noch eine Überraschung, ein Spiel kommt früher. Gotham Knights erscheint bereits am 21. Oktober und ein neuer Trailer zeigt die Bösewichte:

