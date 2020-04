Gboard: Google Tastatur für Android mit Neuerungen

Google hat in den letzten Tagen mal wieder an der eigenen Tastatur für Android gearbeitet, dem Gboard. Version 9.3 deutet nun an, dass eine neue „Emoji Bar“ kommen wird. Diese kann noch nicht aktiviert werden, daher gibt es kein Bild.

Es wäre aber möglich, dass es sich dabei um eine kleine Emoji-Leiste über der Tastatur handelt, welche die beliebtesten Emojis immer anzeigt. Google wird die normale Übersicht der Emojis nicht ersetzen, das ist nur eine Ergänzung.

Außerdem gibt es mit Version 9.3 ein überarbeitetes „Light Theme“ für Gboard, das jetzt nicht grundsätzlich anders aussieht, aber wie ein neuer Screenshot von 9TO5Google zeigt, doch eine paar kleine Änderungen mitbringt:

Dort hat man übrigens vor ein paar Tagen auch angemerkt, dass Google das Logo auf die Leertaste gepackt hat. Google hat es ziemlich schnell wieder entfernt, aber vielleicht war das nur ein Test für ein neues Branding beim Gboard. Gut möglich, dass uns das Google-Logo also bald bei der Tastatur begegnen wird:

