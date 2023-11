Geldmarktfonds: Vivid startet Interest-Rate-Pocket

Die Finanzplattform Vivid Money startet ab heute mit dem Interest-Rate-Pocket. Damit können Kunden „bis zu 5,38 % Zinsen pro Jahr“ auf ihre Einlagen erhalten.

Die Einrichtung des neuen Unterkontos in der Vivid-App ist kostenlos. Sowohl Ein- als auch Auszahlungen in das Pocket sind rund um die Uhr ohne Gebühren möglich, auch für Nutzer des kostenfreien Vivid-Plans. Die Zinserträge werden täglich dem Interest-Rate-Pocket gutgeschrieben, so Vivid.

Das Geld wird direkt in Geldmarktfonds investiert, wodurch im Durchschnitt höhere Zinsen als bei normalen Tagesgeldkonten erzielt werden können. Zum Start können Kunden ihr Geld in Euro-Währungsfonds mit 3,7 % Zinsen und in US-Dollar-Währungsfonds mit 5,38 % Zinsen ansparen. Dabei können sie ab 2 € beliebig viel Geld einzahlen und von hohen Zinsen profitieren.

Die Einlagen sind völlig unabhängig von Vivid Money B.V., Teil der Vivid-Gruppe, da sie in Geldmarktfonds investiert werden. Die Zinssätze des Interest-Rate-Pockets sind variabel und basieren auf einer 30-Tage-Rendite, die in Echtzeit berechnet wird. Die aktuellen Zinssätze können in der Vivid-App abgerufen werden.

