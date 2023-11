Bei den Zahlungsinstituten knallen die Korken

Die EU will nicht nur Echtzeitüberweisungen zum Standard machen, sondern die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten haben in ihrer vorläufigen Einigung auch weitreichende Pläne für den Zugang zur Zahlungsinfrastruktur für Zahlungsinstitute bestimmt.

„Nichtbanken“ bzw. besser gesagt Zahlungsinstitute, die Zahlungsdienste in Europa anbieten, sollen künftig direkten Zugang zur Zahlungsinfrastruktur des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA) erhalten. Was erstmal wie eine kleine Anpassung klingt, lässt beiden Zahlungsinstituten die Korken knallen, denn dafür haben diese jahrelang gekämpft.

„Direct Access“ für Zahlungsinstitute

Wir haben durch unsere stetige Berichterstattung im Fintech-Bereich Kontakt mit vielen solcher Anbieter. Aus diesem Grund vernehmen wir heute viel Freude aus der Branche. Bei Wise hat man uns zudem ein Statement zukommen lassen. So heißt es:

[…] Banken sind nicht länger die Gatekeeper der Zahlungssysteme – eine längst überfällige Änderung, um Innovation und Wettbewerb voranzutreiben und systemische Risiken zu reduzieren. Mit dieser Änderung sind Zahlungsinstitute nicht mehr auf Banken angewiesen, um ihre Dienste anzubieten. Durch die Aufhebung dieses Monopols werden die europäischen Verbraucher von noch besseren und innovativeren Dienstleistungen profitieren – und das zu geringeren Kosten, da Zahlungsinstitute endlich unter gleichen Wettbewerbsbedingungen mit Banken konkurrieren können.

In der Tat erwarten auch wir durch diese Entscheidung, dass es zukünftig deutlich mehr Dynamik am Fintech-Markt geben wird. Allerdings wird diese vermutlich zulasten der klassischen Banken gehen. Was das für die Kunden bedeutet, lässt sich noch schwer abschätzen. In der Vergangenheit haben klassische Banken vor allem mit Preiserhöhungen beziehungsweise der Weitergabe der Kosten an die Kunden reagiert.

