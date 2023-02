Gigaset stellt Wireless Fast Charger vor

Der neue Wireless Fast Charger von Gigaset unterstützt das kabellose Schnellladen und lädt kompatible Smartphones nach Qi-Standard mit bis zu 15 Watt.

Mit dem Gerät erweitert Gigaset sein Angebot im Smartphone-Segment, erfindet das Rad aber natürlich nicht neu. Vergleichbare Qi-Ladegeräte gibt es bereits jede Menge am Markt. Gigaset hat in seinen Smartphones bereits ausschließlich USB-C-Anschlüsse verbaut. Seit über drei Jahren setzt das Unternehmen zusätzlich auf Wireless Charging – in neueren Modellen auch in Verbindung mit einem Wechsel-Akku.

Der 14 Millimeter hohe Wireless Fast Charger lädt kompatible Geräte mit bis zu 15 Watt. Dazu gehören neben den hauseigenen Smartphones GS5, GX4 und GX6 auch viele Geräte von Mitbewerbern – vorausgesetzt sie funktionieren nach dem verbreiteten Qi-Standard.

Die LED-Anzeige gibt Auskunft über den Ladestatus und sorgt dafür, dass man das Ladepad wohl lieber nicht auf den Nachttisch stellen möchte. Die weiche „Soft Touch“-Oberfläche soll Kratzer oder das Abrutschen des Smartphones verhindern. Der verbaute Überstromschutz passt den Ladestrom automatisch an und der Übertemperaturschutz unterbricht den Strom, wenn die Warntemperatur erreicht ist.

Der Gigaset Wireless Fast Charger wird mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an ein vorhandenes Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5, 12 oder 15 Volt angeschlossen. Ein zusätzlicher USB-Strom-Adapter ist also nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät ist ab sofort im Handel sowie im Gigaset Onlineshop zum Preis von 39,99 Euro (UVP) erhältlich.

