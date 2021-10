GigaTV mit Netflix: Vodafone kündigt neuen TV-Tarif an

Vodafone möchte seinen Kunden ab dem 2. November 2021 einen neuen TV-Tarif anbieten, der GigaTV und Netflix kombiniert.

Nicht nur Amazon Prime Video kommt zu Vodafone GigaTV, sondern auch mit Netflix hat Vodafone einen Deal angekündigt. Der kommende TV-Tarif „GigaTV inklusive Netflix“ ermöglicht den Zugang zum GigaTV-Angebot und beinhaltet das Netflix-Standard-Abo und damit den gewohnten Zugang zu einer unbegrenzten Auswahl an Serien, Filmen, Dokumentationen und mehr.

Das Netflix-Standard-Abo ermöglicht das Streamen von Netflix-Inhalten in HD-Qualität und den Abruf von zwei parallelen Streams. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. In den ersten sechs Monaten fallen monatlich 19,99 Euro an, in der Folgezeit sind es 25,99 Euro pro Monat. Zudem erhalten Neukunden, die sich für das Bundle-Angebot entscheiden, in den ersten zwei Monaten das PayTV-Paket Vodafone Premium kostenlos dazu.

Wer bereits über einen Netflix-Zugang verfügt, kann sein Netflix-Konto mit dem Vodafone-Angebot verknüpfen. Optional können Vodafone-Kunden auch „Netflix Premium“ für monatlich fünf Euro hinzubuchen. Damit lassen sich dann vier Netflix-Streams parallel abrufen und Netflix-Inhalte in UHD-Qualität sehen. Die Mindestvertragslaufzeit für „Netflix Premium“, das sich jederzeit hinzubuchen lässt, beträgt einen Monat.

