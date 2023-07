girocard 4.0: Altersverifikation über Smartphone und Smartwatch kommt

Die Deutsche Kreditwirtschaft führt in einem Pilotprojekt die Altersverifikation der girocard auch für Smartphones und Smartwatches ein.

Das neue Feature erweitert das Debit-Zahlungssystem girocard und markiert den Start des „Zukunftsprojekts girocard 4.0“. Künftig sollen Kunden bei Produkten, für die ein Mindestalter erforderlich ist, ihr Alter direkt während des Bezahlvorgangs mit der digitalen girocard prüfen lassen können. Nach Abschluss und Auswertung der Pilotphase soll die Online-Altersverifikation in den Regelbetrieb übergehen.

Im Gegensatz zur bisherigen Altersverifikation der girocard erfolgt das neue Verfahren online und ist damit auch für die digitale girocard im Smartphone und in der Smartwatch geeignet. Die EURO Kartensysteme GmbH (EKS) pilotiert dieses Online-Verfahren in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Tabakwaren-Großhändler und Automatenaufsteller e.V. (BDTA).

Pilotphase an Zigarettenautomaten erfolgreich

Die Pilotierung startete am 26. Juni 2023 an 180 stark frequentierten Zigarettenautomaten in Süd- und Westdeutschland. Erste Transaktionen mit digitalen girocards wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Im Laufe des Jahres wird eine deutliche Ausweitung der teilnehmenden Akzeptanzstellen erwartet, da rund zwei Drittel aller Zigarettenautomaten in Deutschland von den teilnehmenden BDTA-Mitgliedern betrieben werden.

Bei der Pilotierung an Zigarettenautomaten wird eine Altersverifikation zur Feststellung der Volljährigkeit durchgeführt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im girocard-System zu prüfen, ob der Kunde das 16. Diese Altersverifikation auf zwei Altersstufen (16 und 18 Jahre) ist vor allem für Einkaufskonzepte wie Selbstbedienungskassen im klassischen Einzelhandel oder rund um die Uhr geöffnete Micro-Markets ohne Kassenpersonal interessant.

-->