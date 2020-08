girocard mit stabilem Wachstum

Die Menschen in Deutschland bezahlen immer häufiger mit der girocard, so verzeichnet das Bezahlsystem der Deutschen Kreditwirtschaft im ersten Halbjahr 2020 ein Plus bei Transaktions- und Umsatzzahlen.

Die Transaktionen stiegen demnach um 20,7 Prozent auf 2,59 Milliarden Transaktionen (1. Halbjahr 2019: 2,14 Milliarden). Der Umsatz lag bei 112 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um 10,9 Prozent (1. Halbjahr 2019: 101 Milliarden Euro).

Seit Beginn der Corona-Krise in Deutschland hat der Anstieg an Kontaktlos-Zahlungen zusätzlich an Fahrt gewonnen. Er stieg innerhalb kürzester Zeit auf inzwischen konstante 50 Prozent aller girocard-Bezahlvorgänge. Ende des ersten Halbjahrs 2019 lag dieser Wert noch bei rund 25 Prozent.

Die Deutsche Kreditwirtschaft hob bekanntlich in diesem Jahr das Limit für kontaktlose Bezahlungen ohne PIN-Eingabe von zuvor 25 Euro auf nun 50 Euro an. Innerhalb der ersten sechs Monate 2020 wurden bis zu 863.000 aktive girocard-Terminals monatlich verzeichnet (856.000 Terminals Stand 1. Halbjahr 2019).

Bis Ende Juni 2020 sank daher der Durchschnittsbon über alle girocard-Transaktionen auf 43,20 Euro. Im Jahr 2019 lag dieser noch bei 47,01 Euro. Bei den kontaktlosen Zahlungen erhöhte sich der Durchschnittsbon hingegen von 33,80 Euro im ersten Halbjahr 2019 auf nunmehr 34,62 Euro.

Apple Pay mit der girocard startet bald bei den Sparkassen, wird aber auch mit einigen Einschränkungen behaftet sein, wie wir gestern erst berichtet haben.

