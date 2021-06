Globus wird PAYBACK-Partner

Es gibt Neues beim Handelsunternehmen Globus: Ab dem 26. Juli 2021 wird das nämlich offiziell PAYBACK-Partner.

Dadurch können Kunden in Zukunft in den Globus SB-Warenhäusern PAYBACK-Punkte anstelle von Mein-Globus-Punkten sammeln. Das Programm „Mein Globus“ bleibt ansonsten in veränderter Form bestehen, jedoch dann ohne die Mein-Globus-Punkte.

Kunden können mit ihrer Mein-Globus-Karte weiterhin Scan & Go nutzen, sparen an den Globus-Tankstellen bis zu 4 Cent/Liter und erhalten Rabatte sowie ab und an Geschenke im Globus SB-Warenhaus. Zudem verspricht man: „Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten an PAYBACK.“

Zusätzlich zu Mein Globus können Kunden sich ab dem 26. Juli 2021 zu PAYBACK anmelden und PAYBACK mit „Mein Globus“ verknüpfen. Weitere Informationen hierzu sollen allerdings auch Ende Juli veröffentlicht werden.

Wichtig zu wissen: Die „Mein-Globus-Punkte“ können die Kunden nur noch bis einschließlich 24. Juli 2021 mit Ihrer Mein-Globus-Karte sammeln und bis zum 31. Dezember 2021 einlösen oder aber auf Wunsch in PAYBACK-Punkte umwandeln.

