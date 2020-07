Gmail unterstützt iPad-Multitasking

Gmail für iOS hat aktuell ein Update auf Version 6.0.200614 erhalten. Der Changelog sagt dabei nicht viel über neue Funktionen aus, allerdings ein Google-Blogpost.

Wer die Gmail-App auf einem iPad einsetzt, der kann die App nun auch mit dem Multitasking nutzen. So kann man Gmail und eine weitere App gleichzeitig nebeneinander (Split View) einsetzen und auf diesem Weg auch Inhalte zwischen den Apps tauschen.

-->

Darüber lassen sich zum Beispiel auch Bilder per Drag & Drop als Anhang in eine E-Mail ziehen, ohne Google Mail zu verlassen. Natürlich ist es so auch möglich, einfach mehrere nützliche Inhalte wie z.B. einen Kalender nebeneinander darzustellen.

Ich begrüße die Neuerung im Grund, muss allerdings auch anmerken, dass mich der jahrelange Stillstand bei der App-Entwicklung dazu bewogen hat, der Gmail-App den Rücken zu kehren. Mittlerweile setze ich daher auf Spark von Readdle.

Messenger: WhatsApp und Facebook unter einem Dach Mark Zuckerberg bestätigte vor etwas mehr als einem Jahr, dass man einen Plan hat, der das Austauschen von Nachrichten zwischen Facebook, WhatsApp und Instagram ermöglichen soll. Wie? Das ist bis heute noch nicht ganz klar. Doch nun macht man Fortschritte,…7. Juli 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->