Noch nicht bei uns: Gmail zeigt Tracking-Informationen in der App an

Es kommt sicher auch bei euch immer wieder vor, dass ihr nach einer Bestellung eine Mail mit einer Trackingnummer bekommt. Diese kopiert man dann, sucht bei Google die Tracking-Seite des Anbieters oder man nutzt noch eine passende App.

Google will das langfristig in Gmail integrieren und in den USA geht es jetzt auch so langsam los. Die großen US-Anbieter sind dabei und erste Android-Nutzer haben die Möglichkeit, in der Gmail-App einen Haken zu setzen, damit es so aussieht:

Gmail zeigt also in Zukunft direkt in der App und unter der Mail an, wann ein Paket bei euch ankommt. Bisher ist das noch ein Test in den USA und in der Android-App, aber so eine Funktion wird langfristig sicher für alle kommen und praktisch sein.

Sollte sich ein Paket verspäten, dann wird es später noch eine Ergänzung dieser Funktion geben, so Google. Dann bekommt man nämlich direkt einen Hinweis in Gmail angezeigt. Selbst dann, wenn man die Mail schon in einen Ordner gepackt hat.

Fände ich als Funktion für Gmail sehr praktisch und ich hoffe, dass man das in Zukunft über die Desktop-Webseite in Deutschland nutzen kann, denn die ist bei mir den ganzen Tag offen und so kann ich mir die Tracking-Alternativen sparen.

