GMX, WEB.de und 1&1 mit Störung

Die E-Mail-Dienste von GMX, WEB.de und 1&1 sind am heutigen Mittag von einer Störung betroffen. In sozialen Netzwerken und auf einschlägigen Portalen melden sich zahlreiche Nutzer mit Problem. Wir haben das auch selbst geprüft und können die Lage bestätigen.

Nicht in allen, aber in vielen Fällen ist entweder kein Login möglich, oder es lädt alles sehr lange, oder aber es laden bestimmte Teile der Dienste nicht. Was genau das Problem ist, konnten wir bisher noch nicht herausfinden.

Durch diese Information ist jetzt für euch zumindest erstmal klar, dass der Fehler nicht auf eurer Seite liegt. Sobald es weitere Informationen gibt, werden wir diese hier ergänzen.

Es ist durchaus möglich, dass das Problem großflächiger ausfällt. Es liegen auch Berichte von Störungen bei Strato, mail.de oder Outlook vor. Wir beobachten das erstmal.

