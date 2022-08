God of War Ragnarök: Es gibt neues Gameplay

Sony hat sich dazu entschieden, dass Game Informer eine exklusive Cover Story für das kommende God of War Ragnarök bekommt. Passend dazu haben die sich dazu entschieden, dass das Spiel auf die Titelseite kommt und erstes Material gezeigt.

In den kommenden Tagen soll es nach und nach neue Informationen zu God of War Ragnarök geben, neue Screenshots könnt ihr aber schon jetzt in diesem Artikel von Game Informer finden. Und passend dazu gibt es auch neues Gameplay im Video:

Wie gesagt, da ist noch mehr geplant und Sony hat das Marketing wirklich sehr früh anlaufen lassen – immerhin findet der Release erst am 9. November statt. Da es aber bisher sehr ruhig war, freuen sich die Fans jetzt endlich mal über mehr Infos.

Ich bin auch sehr gespannt, denn der aktuelle Titel gehört für mich zu den besten Spielen der letzten Jahre und die Erwartungen an Ragnarök sind hoch. Könnte ein Spiel für das „Spiel des Jahres“ werden, das wird aber erst der November zeigen.

