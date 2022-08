God of War: Sony liefert Zusammenfassung für Ragnarök

Wir haben ein Datum für God of War Ragnarök und ich wollte mich vorher noch auf die Suche nach einer Zusammenfassung begeben, denn God of War ist eine Weile her. Diese liefert Sony jetzt allerdings selbst.

Heute hat man ein Video namens „Myths of Midgard“ veröffentlicht, was den ersten Teil zusammenfasst. Ist durchaus gut gemacht, ich empfehle aber das Spiel zu spielen, falls ihr es bisher noch nicht getan habt.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November, ihr könnt euch mit diesem Video also auch noch etwas Zeit lassen. Und wer möchte, der kann das neue God of War ab sofort für die PS4 und PS5 vorbestellen.

