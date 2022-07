Sony bestätigt: God of War Ragnarök erscheint am 9. November

Sony hat heute endlich das Datum für God of War Ragnarök genannt und bestätigt, was bisher im Raum stand: Am 9. November geht es weiter. Das Spiel wird für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen – eine neuen Trailer gibt es auch.

Viele haben am 30. Juni mit dem Datum gerechnet, aber Sony benötigte noch ein paar Tage mehr Zeit und die Fans drehten komplett durch. Gameplay gibt es heute übrigens weiterhin nicht, wir bekommen nur einen neuen Cinematic-Trailer.

Ach, die Collectors Edition wurde auch enthüllt und es gibt ein Unboxing davon:

